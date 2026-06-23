На Хмельниччині туристичний автобус із півсотнею людей злетів у кювет

На трасі поблизу Кам'янця-Подільського вдень 23 червня перекинувся туристичний автобус міжнародного сполучення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Хмельниччини.
Аварія сталася близько 16:40 на автодорозі Н-03 неподалік села Шатава Маківської громади на Кам'янеччині за участю туристичного автобуса, який виконував міжнародний рейс "Київ - Бургас".
За попередньою інформацією, 46-річний водій автобуса не впорався з керуванням. Унаслідок цього транспортний засіб з'їхав із дороги в кювет та перекинувся.
У салоні перебували 54 пасажири та змінний водій. Наразі правоохоронці встановлюють кількість людей, які дістали травми внаслідок аварії.
На місці події продовжують працювати поліцейські, рятувальники та медики. Вони надають необхідну допомогу пасажирам і документують обставини ДТП.
За фактом аварії вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у МВС готують зміни для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Серед можливих нововведень - вилучення посвідчення водія, тимчасове обмеження права керування транспортом або повторне складання іспитів.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, санкції можуть застосовуватися після певної кількості порушень, однак при цьому враховуватимуть не лише їхню кількість, а й тяжкість.