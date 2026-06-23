На Хмельнитчине туристический автобус с полсотней людей слетел в кювет

Авария произошла около 16:40 на автодороге Н-03 недалеко от села Шатава Маковской общины Каменецкой области с участием туристического автобуса, выполнявшего международный рейс "Киев - Бургас".

По предварительной информации, 46-летний водитель автобуса не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с дороги в кювет и перевернулось.

В салоне находились 54 пассажира и сменный водитель. В настоящее время правоохранители устанавливают количество людей, получивших травмы в результате аварии.

На месте происшествия продолжают работать полицейские, спасатели и медики. Они оказывают необходимую помощь пассажирам и документируют обстоятельства ДТП.

По факту аварии решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины.