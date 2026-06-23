На Хмельниччині туристичний автобус із півсотнею людей злетів у кювет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Хмельниччини.

Аварія сталася близько 16:40 на автодорозі Н-03 неподалік села Шатава Маківської громади на Кам'янеччині за участю туристичного автобуса, який виконував міжнародний рейс "Київ - Бургас".

За попередньою інформацією, 46-річний водій автобуса не впорався з керуванням. Унаслідок цього транспортний засіб з'їхав із дороги в кювет та перекинувся.

У салоні перебували 54 пасажири та змінний водій. Наразі правоохоронці встановлюють кількість людей, які дістали травми внаслідок аварії.

На місці події продовжують працювати поліцейські, рятувальники та медики. Вони надають необхідну допомогу пасажирам і документують обставини ДТП.

За фактом аварії вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.