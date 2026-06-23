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На Хмельнитчине туристический автобус с полсотней людей слетел в кювет

22:55 23.06.2026 Вт
2 мин
Что стало причиной аварии?
aimg Мария Науменко
На Хмельнитчине туристический автобус с полсотней людей слетел в кювет Фото: туристический автобус, перевернувшийся в Хмельницкой области (t.me/policia_Khmelnytskyi)
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На трассе возле Каменец-Подольского днем 23 июня перевернулся туристический автобус международного сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Хмельницкой области.

Авария произошла около 16:40 на автодороге Н-03 недалеко от села Шатава Маковской общины Каменецкой области с участием туристического автобуса, выполнявшего международный рейс "Киев - Бургас".

По предварительной информации, 46-летний водитель автобуса не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало с дороги в кювет и перевернулось.

В салоне находились 54 пассажира и сменный водитель. В настоящее время правоохранители устанавливают количество людей, получивших травмы в результате аварии.

На месте происшествия продолжают работать полицейские, спасатели и медики. Они оказывают необходимую помощь пассажирам и документируют обстоятельства ДТП.

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По факту аварии решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в МВД готовят изменения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения . Среди возможных нововведений - изъятие водительского удостоверения, временное ограничение права управления транспортом или повторная сдача экзаменов.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, санкции могут применяться после определенного количества нарушений, однако при этом будут учитываться не только их количество, но и тяжесть.

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