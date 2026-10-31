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На Хмельниччині троє підлітків загинули в ДТП, їхнє авто знайшли в річці

07:06 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: на Хмельниччині троє підлітків загинули в ДТП (https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

У Кам'янець-Подільському районі на Хмельниччині загинули троє підлітків. Автомобіль, у якому вони їхали, знайшли в річці, всередині були тіла дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Хмельницької області.

30 жовтня близько 11:00 до поліції звернувся місцевий житель. Він повідомив, що його 13-річна донька напередодні ввечері пішла на день народження до друга і не повернулася додому. Разом із нею зникли ще двоє хлопців, 15 і 16 років, які теж були на святкуванні.

Поліцейські обстежили територію громади і передали орієнтування всім нарядам.

З'ясувалося, що незадовго до зникнення підлітки їхали автомобілем ВАЗ 21099. Близько 16:00 поліцейські виявили цю машину в річці в сусідньому селі. Усередині були тіла всіх трьох дітей.

За попередніми даними, ДТП сталася 30 жовтня близько 03:40 у селі Гуменці.

Поліція встановлює обставини і причини трагедії. Хто був за кермом, у відомстві поки не повідомляють.

24 жовтня на трасі Львів - Краковець поблизу села Солиги Яворівського району зіткнулися рейсовий автобус і позашляховик Volkswagen Touareg. Тоді травми отримали п'ятеро людей.

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ДТПХмельницька областьАваріяПідлітки