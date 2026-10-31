В Хмельницкой области трое подростков погибли в ДТП, их авто нашли в реке

30 октября около 11:00 в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что его 13-летняя дочь накануне вечером ушла на день рождения к другу и не вернулась домой. Вместе с ней исчезли еще двое парней, 15 и 16 лет, которые тоже были на праздновании.

Полицейские обследовали территорию общества и передали ориентировку всем нарядам.

Выяснилось, что незадолго до исчезновения подростки ехали на автомобиле ВАЗ 21099. Около 16:00 полицейские обнаружили эту машину в реке в соседнем селе. Внутри были тела всех троих детей.

По предварительным данным, ДТП произошло 30 октября около 03:40 в селе Гуменцы.

Полиция определяет обстоятельства и причины трагедии. Кто был за рулем, в ведомстве пока не сообщают.