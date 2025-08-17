На Хмельниччині автобус зіткнувся з легковиком: 16 постраждалих, серед них діти (фото)

На Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса та легковика, у результаті якої постраждали 16 людей, серед них двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Хмельницької області.
За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 17 серпня, близько 16:30 поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади.
Сталося зіткнення автомобіля "Hyundai Santa Fe" під керуванням 41-річного жителя Полонного та автобуса "Mercedes-Benz Sprinter", за кермом якого перебував 55-річний житель села Богданівці Хмельницької міської громади.
Внаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. Медики вже госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
