На Хмельниччині автобус зіткнувся з легковиком: 16 постраждалих, серед них діти (фото)

ДТП в Україні

Зауважимо, що вчора, 16 серпня, у Львівській області через смертельну аварію було повністю перекрито рух на міжнародній трасі "Львів-Краковець".

Незадовго до цього у Рівненській області затримали співробітника поліції. Чоловік влаштував смертельну аварію на дорозі, а потім відмовився від проходження тесту на алкоголь.

Нагадаємо також, що нещодавно у Черкасах правоохоронниця отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості.

Як відомо, жінка травмувала 67-річного чоловіка, який переходив дорогу поза пішохідним переходом.