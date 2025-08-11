ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Черкасах правоохоронниця отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості: деталі

Понеділок 11 серпня 2025 11:35
UA EN RU
У Черкасах правоохоронниця отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості: деталі Фото: Правоохоронницю з Черкащини підозрюють у смертельній ДТП (dbr.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Працівники ДБР спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру старшій інспекторці районного відділу поліції на Черкащині, яка стала причиною смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Інцидент стався в січні 2025 року в Черкасах. За даними слідства, жінка за кермом автомобіля рухалася в темну пору доби з перевищенням швидкості.

Вона збила 67-річного місцевого мешканця, який переходив дорогу у невстановленому місці. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

У Черкасах правоохоронниця отримала підозру за смертельну ДТП на швидкості: деталі

Фото: Правоохоронницю з Черкащини підозрюють у смертельній ДТП (dbr.gov.ua)

Експертиза підтвердила, що потерпілий був напідпитку. Водійка ж була твереза - ознак алкогольного або наркотичного сп’яніння у неї не виявили.

Жінці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

ДТП в Україні

Нагадаємо, що смертельна аварія сталася 28 липня в Новоселиці за участі поліцейської, яка перебувала поза службою.

За попередніми даними, вона не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу - одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми.

Крім того, в ніч проти 19 липня в Голосіївському районі Києва сталося смертельне ДТП. За кермом автомобіля перебував працівник прокуратури Андрій Молочний, який, імовірно, був у стані алкогольного сп’яніння. Суд вже обрав йому запобіжний захід - під варту без права внесення застави.

Чи є фігурант смертельної аварії у столиці сином відомого коміка - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкаси ДТП
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН