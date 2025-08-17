RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Хмельницкой области автобус столкнулся с легковушкой: 16 пострадавших, среди них дети (фото)

Фото: автобус и Hyundai столкнулись на Хмельнитчине (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легковушки, в результате которого пострадали 16 человек, среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Хмельницкой области.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 августа, около 16:30 вблизи села Мицивцы Новодунаевецкой общины.

 

Произошло столкновение автомобиля "Hyundai Santa Fe" под управлением 41-летнего жителя Полонного и автобуса "Mercedes-Benz Sprinter", за рулем которого находился 55-летний житель села Богдановцы Хмельницкой городской общины.

В результате аварии водитель автобуса и его 15 пассажиров, из них двое детей, получили телесные повреждения. Медики уже госпитализировали пострадавших в Дунаевецкой многопрофильной больницы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП в Украине

Заметим, что вчера, 16 августа, во Львовской области из-за смертельной аварии было полностью перекрыто движение на международной трассе "Львов-Краковец".

Незадолго до этого в Ровенской области задержали сотрудника полиции. Мужчина устроил смертельную аварию на дороге, а потом отказался от прохождения теста на алкоголь.

Напомним также, что недавно в Черкассах правоохранительница получила подозрение за смертельное ДТП на скорости.

Как известно, женщина травмировала 67-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

