Хмарно та прохолодно, але майже без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 2 листопада, очікується хмарна погода, температура місцями сягатиме +15°. У більшості регіонів - без дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 7-12°, у Києві 7-9°.

У Києві та області сьогодні буде хмарно, без істотних опадів.

Температура вдень 7-12°, на південному сході країни до 15°.

В Карпатах, на сході та північному сході країни вранці місцями туман.

Сьогодні в Україні буде хмарно. Без істотних опадів, лише півдні Одещини невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, чого українцям очікувати від листопада та чим здивує погода цього разу.

А якою буде зима в Україні цього року - читайте в інтерв'ю з кліматологом Вірою Балабух.