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Хмарно та прохолодно, але майже без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 02.11.2026 Пн
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Хмарно та прохолодно, але майже без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2 листопада (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 2 листопада, очікується хмарна погода, температура місцями сягатиме +15°. У більшості регіонів - без дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно. Без істотних опадів, лише півдні Одещини невеликий дощ.

В Карпатах, на сході та північному сході країни вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 7-12°, на південному сході країни до 15°.

Хмарно та прохолодно, але майже без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 2 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 7-12°, у Києві 7-9°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, чого українцям очікувати від листопада та чим здивує погода цього разу.

А якою буде зима в Україні цього року - читайте в інтерв'ю з кліматологом Вірою Балабух.

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