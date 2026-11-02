Облачно и прохладно, но без дождей: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 2 ноября, ожидается облачная погода, температура местами достигнет +15°. В большинстве регионов - без дождей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине будет облачно. Без существенных осадков, лишь на юге Одесщины небольшой дождь.
В Карпатах, на востоке и на северо-востоке страны утром местами туман.
Ветер северо-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 7-12°, на юго-востоке страны до 15°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно, без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 7-12 °, в Киеве 7-9 °.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, чего украинцам ожидать с ноября и чем удивит погода в этот раз.
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