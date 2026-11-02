Облачно и прохладно, но без дождей: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 2 ноября, ожидается облачная погода, температура местами достигнет +15°. В большинстве регионов - без дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно. Без существенных осадков, лишь на юге Одесщины небольшой дождь.

В Карпатах, на востоке и на северо-востоке страны утром местами туман.

Ветер северо-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 7-12°, на юго-востоке страны до 15°.

Фото: какой будет погода в Украине 2 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно, без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 7-12 °, в Киеве 7-9 °.