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В Україну йде похолодання з дощами: прогноз до кінця місяця

Фото:В Україні очікується погіршення погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні очікується погіршення погоди. На зміну весняному теплу та сонцю найближчими днями прийде прохолодна дощова погода, місцями можливий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Укргідрометцентр.

Погода на 28 березня

За даними синоптиків, на заході завтра очікуються дощі зі снігом, а у Криму та східних регіонах будуть короткочасні дощі з проясненнями. Найтепліше буде на сході до 15 градусів тепла, холодніше - на заході до 5 градусів тепла. У столиці хмарно та мокрий дощ зі снігом.

Погода на 29 березня

На заході, півночі та у центрі очікується невеликий сніг, на півдні хмарно з проясненнями, а на сході - дощ. Найтепліше буде на півдні до 7 градусів тепла, а холодніше буде у столиці до 2 градусів тепла.

Погода на 30 березня

У четвер переважно буде хмарно з проясненнями. Лише у Криму та на сході буде невеликий сніг. Найтепліше буде на заході до 10 градусів тепла, а найхолодніше - на сході до 4 градусів тепла.

Погода на 31 березня

У п'ятницю на сході буде хмарно із проясненнями, в інших регіонах дощі. Найтепліше буде на заході та півдні до 10 градусів тепла, а найхолодніше - на истоці та півночі до 6-7 градусів тепла.

Погода на 1 квітня

У суботу у більшості регіонів очікуються дощі. У Криму та на сході хмарно із проясненнями. Найтепліше буде на Закарпатті до 14 градусів тепла, найхолодніше - у Донецькій та Луганській областях - до 9 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві погода погіршиться вже завтра . Так, 28 березня у столиці очікується вітряна погода з дощем та мокрим снігом.

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