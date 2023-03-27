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В Украину идет похолодание с дождями: прогноз до конца месяца

Фото:В Украине ожидается ухудшение погоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине ожидается ухудшение погоды. На смену весеннему теплу и солнцу в ближайшие дни придет прохладная дождливая погода, местами возможен и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Погода на 28 марта

По данным синоптиков, на западе завтра ожидаются дожди со снегом, а в Крыму и восточных регионах будут кратковременные дожди с прояснениями. Теплее всего будет на востоке до 15 градусов тепла, холоднее - на западе до 5 градусов тепла. В столице облачно и мокрый дождь со снегом.

Погода на 29 марта

На западе, севере и в центре ожидается небольшой снег, на юге облачно с прояснениями, а на востоке - дождь. Теплее всего будет на юге до 7 градусов тепла, а холоднее будет в столице до 2 градусов тепла.

Погода на 30 марта

В четверг в основном будет облачно с прояснениями. Только в Крыму и на востоке будет небольшой снег. Теплее всего будет на западе до 10 градусов тепла, а холоднее всего - на востоке до 4 градусов тепла.

Погода на 31 марта

В пятницу на востоке будет облачно с прояснениями, в других регионах будут дожди. Теплее всего будет на западе и юге до 10 градусов тепла, а холоднее всего - на ыостоке и севере до 6-7 градусов тепла.

Погода на 1 апреля

В субботу в большинстве регионов ожидаются дожди. В Крыму и на востоке облачно с прояснениями. Теплее всего будет на Закарпатье до 14 градусов тепла, холоднее всего - в Донецкой и Луганской областях - до 9 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве погода ухудшится уже завтра. Так, 28 марта в столице ожидается ветреная погода с дождем и мокрым снегом.

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Погода в Украине