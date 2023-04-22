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Хмарно з проясненнями, місцями дощ: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У неділю, 23 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У деяких регіонах можливий невеликий дощ. Проте температура вдень підніметься до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У східних областях, вдень і в південній частині, у Дніпропетровській області, в Карпатах та прикарпатських регіонах невеликий дощ, на решті території без істотних опадів

У центральних і південних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті, у Львівській та Одеській областях до 20°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що частину України на вихідних накриє дощами, місцями з грозами. При цьому температура повітря вдень становитиме до +20 градусів.

Окрім того, в Україні синоптики прогнозують збільшення опадів. Через що прогнозується друга хвиля повеней на кінець квітня - початок травня.

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