Хмарно з проясненнями, місцями дощ: синоптики дали прогноз погоди на завтра

У східних областях, вдень і в південній частині, у Дніпропетровській області, в Карпатах та прикарпатських регіонах невеликий дощ, на решті території без істотних опадів

У центральних і південних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті, у Львівській та Одеській областях до 20°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.