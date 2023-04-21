Частина України накриють дощі, подекуди з грозами: прогноз погоди на вихідні

Частину України на вихідних накриє дощами, місцями з грозами. При цьому температура повітря вдень становитиме до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook .

Завтра у південній частині, східних, більшості центральних та Сумській областях очікуються невеликі, місцями помірні дощі. На решті території без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме +2 +7 градусів, у південній частині до +10. Вдень температура прогріється до +12 +17 градусів, а в східних областях до +8 +13. Вітер північний, 5-10 м/с.

Протягом 23 квітня та вночі 24 квітня в Україні буде без опадів, лише вдень 24 квітня прогнозуються невеликі, а на сході країни помірні короткочасні дощі, подекуди грози.

Температура повітря вночі становитиме +2 +8 градусів, а вдень +13 +18, на Закарпатті потеплішає до +20.

На високогір'ї Карпат вночі буде без опадів, вдень очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме близько 0, а вдень +3 +8 градусів. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Нагадаємо, в Карпатах існує загроза сходження лавин.

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