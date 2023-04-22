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Облачно с прояснениями, местами дождь: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье, 23 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. В некоторых регионах возможен небольшой дождь. Тем не менее температура днем поднимется до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В восточных областях, днем и южной части, в Днепропетровской области, в Карпатах и регионах Прикарпатья небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

В центральных и южных областях ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, в Закарпатье, во Львовской и Одесской областях до 20°.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что часть Украины в выходные накроет дождями, местами с грозами. Температура воздуха днем составит до +20 градусов.

Кроме того, в Украине синоптики прогнозируют увеличение осадков. Из-за чего прогнозируется вторая волна наводнений на конец апреля - начало мая.

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