Хмарно, місцями спека до +24: прогноз погоди на сьогодні

По усій території України очікується мінлива хмарність, однак без опадів. В деяких областях температура повітря сягатиме +24 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

В Києві можна очікувати мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від +7 до +9, а вдень - від +20 до +22 градусів.

Швидкість вітру досягатиме від 7 до 12 метрів на секунду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про сильну бурю, яка нещодавно накрила Київську область. Через сильні пориви вітру та дощ було пошкоджено контактну мережу в одному з районів столиці. Внаслідок негоди в регіоні діяли аварійні відключення світла.

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