Хмарно, місцями дощмі туман: якою буде погода в Україні 8 грудня

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 грудня (Getty Images)

В Україні завтра, 8 грудня, буде хмарно. У деяких областях очікується дощ і туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Загалом в Україні завтра істотних опадів не прогнозується, лише на півдні країни, вдень місцями й в центральних областях невеликий дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°. Погода у Києві У Києві та області завтра буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, східний 5-10 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.