Хмарно, місцями дощмі туман: якою буде погода в Україні 8 грудня
В Україні завтра, 8 грудня, буде хмарно. У деяких областях очікується дощ і туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Загалом в Україні завтра істотних опадів не прогнозується, лише на півдні країни, вдень місцями й в центральних областях невеликий дощ.
У західних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.
Погода у Києві
У Києві та області завтра буде хмарно, без істотних опадів.
Вітер південно-східний, східний 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували теплий старт зими у грудні 2025 року.
Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.
Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.