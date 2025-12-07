ua en ru
Хмарно, місцями дощмі туман: якою буде погода в Україні 8 грудня

Неділя 07 грудня 2025 14:59
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 грудня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні завтра, 8 грудня, буде хмарно. У деяких областях очікується дощ і туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Загалом в Україні завтра істотних опадів не прогнозується, лише на півдні країни, вдень місцями й в центральних областях невеликий дощ.

У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

Погода у Києві

У Києві та області завтра буде хмарно, без істотних опадів.

Вітер південно-східний, східний 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували теплий старт зими у грудні 2025 року.

Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

