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Хмарно, місцями дощ та туман: прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У понеділок, 7 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі дощі та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, синоптики прогнозують вночі у північних та Вінницькій областях, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ. На решті території України без опадів.

Вночі та вранці на заході та сході місцями туман.

Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.

Ночі синоптики прогнозують 2-7° тепла, у східних та більшості центральних областей - від 1° тепла до 4° морозу. Вдень температура очікується на рівні 5-10° тепла, у західній частині країни та в Одеській області - 9-14°.

Нагадаємо, що сьогодні деякі регіони України накриють дощі. Температура повітря вдень очікується 14 градусів.

Окрім того, зовсім скоро погода в Україні піднесе неприємний сюрприз. Теплий період почне різко змінюватися холодною погодою з дощами, а потім прийдуть морози та перший мокрий сніг.

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