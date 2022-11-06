Облачно с прояснениями, без существенных осадков: прогноз погоды на завтра

Так, синоптики прогнозируют ночью в северных и Винницкой областях, днем в Карпатском регионе местами небольшой дождь. На остальной территории Украины без осадков.

Ночью и утром на западе и востоке местами туман.

Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Ночи синоптики прогнозируют 2-7° тепла, в восточных и большинстве центральных областей - от 1° тепла до 4° мороза. Днем температура ожидается на уровне 5-10 градусов тепла, в западной части страны и в Одесской области - 9-14 градусов.