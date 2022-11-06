Облачно с прояснениями, без существенных осадков: прогноз погоды на завтра

В понедельник, 7 ноября, в Украине облачно с прояснениями. Временами возможны небольшие дожди и туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, синоптики прогнозируют ночью в северных и Винницкой областях, днем в Карпатском регионе местами небольшой дождь. На остальной территории Украины без осадков.
Ночью и утром на западе и востоке местами туман.
Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.
Ночи синоптики прогнозируют 2-7° тепла, в восточных и большинстве центральных областей - от 1° тепла до 4° мороза. Днем температура ожидается на уровне 5-10 градусов тепла, в западной части страны и в Одесской области - 9-14 градусов.
Напомним, что сегодня некоторые регионы Украины накроют дожди. Температура воздуха в дневные часы ожидается 14 градусов.
Кроме того, совсем скоро погода в Украине преподнесет неприятный сюрприз. Теплый период начнет резко сменяться холодной погодой с дождями, затем придут морозы и первый мокрый снег.
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