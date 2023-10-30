Хмарно, а в Карпатах вітер: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 30 жовтня, буде хмарною, але без дощів. У Карпатах очікуються шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. На сході вранці та ввечері можливий туман.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, а в Карпатах шквали до 19-24 м/с.
Температура повітря вдень в Україні буде у межах +16 +21 градусу, у Криму та Одеській області до +24, а на сході від +13 до +18.
Вночі в Україні буде +4 +9 градусів. На заході та півдні вночі очікується +8 +13 градусів.
Погода у Києві
У столиці сьогодні мінлива хмарність, але дощів не буде. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +17 +19 градусів, а вночі +7 +9 градусів.
Негода в Україні
У суботу, 28 жовтня, західні, північні та центральні області України накрила негода. Шквальний вітер спричинив деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігалися у половині областей. Були знеструмлені понад 300 тисяч споживачів.
Крім того, у Києві через штормовий вітер загинули двоє людей.
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