Жертви, деревопад та відключення світла: що відомо про наслідки шторму в Україні

Україну у суботу, 28 жовтня, накрив потужний шторм. Шквальний вітер та дощ викликали деревопад. Внаслідок негоди є жертви та поранені.

Що відомо про наслідки сьогоднішньої негоди - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram глави МВС Ігоря Клименка, Facebook Міністерства енергетики, ДТЕК Київські електромережі, пресслужба ДСНС, Telegram КМДА, мера Києва Віталія Кличка, голови Львівської ОВА Максима Козицького, голови Рівненської ОВА Віталія Коваля, голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, Київської ОВА.

Сьогодні на заході, півночі та центрі України спостерігають шквальний вітер та дощ. Пориви вітру досягають 25 м/с.

Сильний вітер призвів до падіння гілок та дерев. За даними Міненерго, проблеми зі світлом виникли у 14 регіонах: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Загалом знеструмлено 1045 населених пунктів, без світла залишилися 306 тисяч сімей.

Київ

У столиці вирувала негода від ранку. Потужний вітер не лише зривав гілки, але й викорчовував дерева. Загалом зафіксовано факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев.

За даними місцевої влади, у Києві пошкоджені будинок, три кіоски, чотири автомобілі, зупинка громадського транспорту.

Внаслідок негоди у Подільському та Шевченківському районах Києва загинули двоє чоловіків віком 65 та 35 років. Також відомо про сімох людей, які отримали травми й перелом. Пʼятьох госпіталізували.

ДТЕК попереджає про можливі аварійні відключення у столиці. У Київській області станом на 13:00 пошкоджено 305 ліній електропередач та понад 7350 підстанцій. Найбільше відключень світла фіксується в Бориспільському, Броварському, Бучанському, Фастівському та Обухівському районах.

Хмельницька область

У Хмельницькій області найважча ситуація зі світлом. Там знеструмлено понад 400 населених пунктів. Крім того, там відключилися лінії міждержавного з'єднання з Угорщиною.

Львівська область

Регіон також накрили дощі та шквальний вітер. Через негоду у Львівській області залишилися без світла 132 населені пункти.

Вінницька область

Негода призвела до деревопаду у Вінниці та ще 5 районах області. В обласному центрі гілки пошкодили дві автівки, які були припарковані біля житлового будинку.

Житомирська область

Рятувальники повідомляють, що через гілки та дерева по Житомирській області були частково заблоковані траси, але їх вже розчистили. У Коростишеві дерево впало на легковий автомобіль.

Станом на ранок без світла у Житомирській області були 36 населених пунктів.

Закарпатська область

На Прикарпатті сьогодні спостерігався не лише шквальний вітер, але й сильний дощ. Зливи затопили підвали житлові будинки у Хустському та Мукачівському районах.

Рівненська область

У Рівненській області негода призвела до відключень близько 30 ліній електропередач. Найбільше постраждав Рівненський район.

ДСНС повідомила, що внаслідок негоди пошкоджений дах державного історико-культурного заповідника Дубенський замок.

Тернопільська область

За даними ОВА, близько 70 населених пунктів поки без світла через негоду. Аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням.

Затримки потягів

"Укрзалізниця" повідомила, що через негоду в Україні затримуються 12 поїздів далекого прямування. Найбільша затримка, понад чотири години, у потяга Івано-Франківськ - Черкаси.