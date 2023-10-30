Облачно, а в Карпатах ветер: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине сегодня, 30 октября, будет облачной, но без дождей. В Карпатах ожидаются шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. На востоке утром и вечером возможен туман.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, а в Карпатах шквалы до 19-24 м/с.

Температура воздуха днем в Украине будет в пределах +16 +21 градуса, в Крыму и Одесской области до +24, а на востоке от +13 до +18.

Ночью в Украине будет +4 +9 градусов. На западе и юге ночью ожидается +8 +13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но дождей не будет. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +17 +19 градусов, а ночью +7 +9 градусов.

Непогода в Украине

В субботу, 28 октября, западные, северные и центральные области Украины накрыла непогода. Шквальный ветер вызвал деревопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдались в половине областей. Было обесточено более 300 тысяч потребителей.

Кроме того, в Киеве из-за штормового ветра погибли два человека.