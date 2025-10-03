ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Без дощів, але з заморозками: якою сьогодні буде погода в Україні

П'ятниця 03 жовтня 2025 07:00
UA EN RU
Без дощів, але з заморозками: якою сьогодні буде погода в Україні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 3 жовтня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 3 жовтня, буде хмарно, але без опадів. Водночас очікуються заморозки на поверхні ґрунту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску та прохолодна волога повітряна маса.

Відтак опадів не очікується, а крізь важкі сірі хмари час від часу пробиватиметься сонячне проміння. І лише на високогір'ї Карпат пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Разом з тим вночі та вранці у західних і північних областях місцями туман. Повітряні потоки рухатимуться зі сходу, північного сходу, зі швидкістю в межах 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Значення температури у більшості західних та північних областей у нічні години будуть в межах 1-6° тепла.

Також, за попередженням синоптиків, очікуються заморозки на поверхні ґрунту, а на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Житомирщині в повітрі 0-3°, натомість у денні години значення температури сягатимуть 8-13° тепла.

На решті території вночі 4-9°, вдень 14-19°. На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Без дощів, але з заморозками: якою сьогодні буде погода в Україні

Погода в Києві та області

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вночі та вранці по області місцями туман.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 8-13° тепла;

У Києві вночі близько 5° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, якою буде погода в Україні у жовтні - скільки буде опадів та якою буде температура повітря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Погода на день
Новини
Полтава під ракетною атакою, в місті чутно вибухи
Полтава під ракетною атакою, в місті чутно вибухи
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим