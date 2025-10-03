Без дощів, але з заморозками: якою сьогодні буде погода в Україні

В Україні сьогодні, 3 жовтня, буде хмарно, але без опадів. Водночас очікуються заморозки на поверхні ґрунту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску та прохолодна волога повітряна маса.

Відтак опадів не очікується, а крізь важкі сірі хмари час від часу пробиватиметься сонячне проміння. І лише на високогір'ї Карпат пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Разом з тим вночі та вранці у західних і північних областях місцями туман. Повітряні потоки рухатимуться зі сходу, північного сходу, зі швидкістю в межах 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Значення температури у більшості західних та північних областей у нічні години будуть в межах 1-6° тепла.

Також, за попередженням синоптиків, очікуються заморозки на поверхні ґрунту, а на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Житомирщині в повітрі 0-3°, натомість у денні години значення температури сягатимуть 8-13° тепла.

На решті території вночі 4-9°, вдень 14-19°. На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Погода в Києві та області

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вночі та вранці по області місцями туман.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 8-13° тепла;

У Києві вночі близько 5° тепла, вдень 11-13°.