Хмарний тиждень попереду: детальний прогноз на найближчі дні (карта)

В Україні наступного тижня погода буде хмарною. Місцями можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 8 грудня, в Україні переважатиме хмарна погода. Без істотних опадів, а в південних і більшості центральних регіонів очікується помірна хмарність.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 9 грудня, майже у всіх регіонах України очікуються опади. Найбільше дощитиме на півночі, а на сході можливий мокрий сніг з дощем.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 10 грудня, дощ прогнозується майже по всій території України. Ба більше, на півночі та сході прогнозується мокрий сніг з дощем.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 11 грудня, в Україні - переважно хмарно, невеликі дощі можливі у всіх регіонах країни.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 12 грудня, знову зміниться погода - Україні очікується не значне потепління. Але на сході та півночі - невеликі дощі, можливий мокрий сніг.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
