Суспільство Освіта Гроші Зміни

Хмарний тиждень попереду: детальний прогноз на найближчі дні (карта)

Ілюстративне фото: наступного тижня в Україні буде хмарно та дощитиме (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні наступного тижня погода буде хмарною. Місцями можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 8 грудня, в Україні переважатиме хмарна погода. Без істотних опадів, а в південних і більшості центральних регіонів очікується помірна хмарність.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -1… +4 градусів;
  • у східних областях - від -2…+4 градусів;
  • у центральних областях - від 0…+4 градусів;
  • у південних областях - від +1…+7 градусів;
  • у західних областях - від +0…+9 градусів.

У вівторок, 9 грудня, майже у всіх регіонах України очікуються опади. Найбільше дощитиме на півночі, а на сході можливий мокрий сніг з дощем.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -1… +4 градусів;
  • у східних областях - від 02…+4 градусів;
  • у центральних областях - від -1…+4 градусів;
  • у південних областях - від +7…+10 градусів;
  • у західних областях - від 0…+8 градусів.

У середу, 10 грудня, дощ прогнозується майже по всій території України. Ба більше, на півночі та сході прогнозується мокрий сніг з дощем.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +4 градусів;
  • у східних областях - від +1…+4 градусів;
  • у центральних областях - від +1…+7 градусів;
  • у південних областях - від +5…+10 градусів;
  • у західних областях - від +2…+11 градусів.

У четвер, 11 грудня, в Україні - переважно хмарно, невеликі дощі можливі у всіх регіонах країни.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +7 градусів;
  • у східних областях - від +2…+4 градусів;
  • у центральних областях - від +3…+7 градусів;
  • у південних областях - від +3…+9 градусів;
  • у західних областях - від +3…+8 градусів.

У п'ятницю, 12 грудня, знову зміниться погода - Україні очікується не значне потепління. Але на сході та півночі - невеликі дощі, можливий мокрий сніг.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3… +7 градусів;
  • у східних областях - від +2…+6 градусів;
  • у центральних областях - від +3…+7 градусів;
  • у південних областях - від +4…+9 градусів;
  • у західних областях - від +3…+8 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували теплий старт зими у грудні 2025 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні