Облачная неделя впереди: подробный прогноз на ближайшие дни (карта)

В Украине на следующей неделе погода будет облачной. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 8 декабря, в Украине будет преобладать облачная погода. Без существенных осадков, а в южных и большинстве центральных регионов ожидается умеренная облачность.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 9 декабря, почти во всех регионах Украины ожидаются осадки. Больше всего будет дождливо на севере, а на востоке возможен мокрый снег с дождем.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 10 декабря, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины. Более того, на севере и востоке прогнозируется мокрый снег с дождем.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 11 декабря, в Украине - преимущественно облачно, небольшие дожди возможны во всех регионах страны.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 12 декабря, снова изменится погода - Украине ожидается не значительное потепление. Но на востоке и севере - небольшие дожди, возможен мокрый снег.
Столбики термометров днем покажут:
Напомним, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали теплый старт зимы в декабре 2025 года.