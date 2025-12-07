RU

Общество Образование Деньги Изменения

Облачная неделя впереди: подробный прогноз на ближайшие дни (карта)

Иллюстративное фото: на следующей неделе в Украине будет облачно и дождливо (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине на следующей неделе погода будет облачной. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 8 декабря, в Украине будет преобладать облачная погода. Без существенных осадков, а в южных и большинстве центральных регионов ожидается умеренная облачность.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -1... +4 градусов;
  • в восточных областях - от -2...+4 градусов;
  • в центральных областях - от 0...+4 градусов;
  • в южных областях - от +1...+7 градусов;
  • в западных областях - от +0...+9 градусов.

Во вторник, 9 декабря, почти во всех регионах Украины ожидаются осадки. Больше всего будет дождливо на севере, а на востоке возможен мокрый снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -1... +4 градусов;
  • в восточных областях - от 02...+4 градусов;
  • в центральных областях - от -1...+4 градусов;
  • в южных областях - от +7...+10 градусов;
  • в западных областях - от 0...+8 градусов.

В среду, 10 декабря, дождь прогнозируется почти по всей территории Украины. Более того, на севере и востоке прогнозируется мокрый снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +4 градусов;
  • в восточных областях - от +1...+4 градусов;
  • в центральных областях - от +1...+7 градусов;
  • в южных областях - от +5...+10 градусов;
  • в западных областях - от +2...+11 градусов.

В четверг, 11 декабря, в Украине - преимущественно облачно, небольшие дожди возможны во всех регионах страны.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +7 градусов;
  • в восточных областях - от +2...+4 градусов;
  • в центральных областях - от +3...+7 градусов;
  • в южных областях - от +3...+9 градусов;
  • в западных областях - от +3...+8 градусов.

В пятницу, 12 декабря, снова изменится погода - Украине ожидается не значительное потепление. Но на востоке и севере - небольшие дожди, возможен мокрый снег.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3... +7 градусов;
  • в восточных областях - от +2...+6 градусов;
  • в центральных областях - от +3...+7 градусов;
  • в южных областях - от +4...+9 градусов;
  • в западных областях - от +3...+8 градусов.

 

Напомним, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали теплый старт зимы в декабре 2025 года.

