Хмарність із проясненнями: якою буде погода в регіонах України завтра

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Синоптики також попереджають про ожеледицю у переважній кількості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця", - зазначають синоптики про погоду в Україні.
Також завтра очікується південно-західний та західний вітри 3-8 м/с.
Нагадаємо, нещодавно Закарпатську та Львівську області накрили снігопади. Через зимову негоду десятки населених пунктів залишилися без світла.
Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5 градусів вище за норму, на решті території України - близько до норми.
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