RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Облачно с прояснениями: какой будет погода в регионах Украины завтра

Фото: погода в Украине 30 января будет переменно облачной (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Синоптики также предупреждают о гололеде в большем количестве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

"Облачно. Без осадков. На дорогах западных, большинства северных и северо-восточных областей местами гололедица", - отмечают синоптики о погоде в Украине.

Также ожидается юго-западный и западный ветры 3-8 м/с.

Температура

  • столбики термометров ночью будут колебаться в пределах средних показателей -3-8 градусов, в Карпатах -9-14;
  • днем от -1 до +4, в Прикарпатье и Волыни местами +5+7 тепла.

Фото: погода в Украине 30 января (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, недавно Закарпатскую и Львовскую области накрыли снегопады. Из-за зимней непогоды десятки населенных пунктов остались без света.

Какая будет погода в феврале

Средняя месячная температура в феврале 2024 года прогнозируется от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5 градусов выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине