Хмарні послуги, "еАкциз" та "Мрія". Кабмін розширив повноваження Мінцифри

Відтепер Мінцифри відповідатиме за формування державної політики у сфері хмарних послуг. А Держспецзвʼязок буде регулятором комунікаційних послуг у цій галузі.

Крім того, міністерство цифрової трансформації відповідатиме за запровадження та функціонування "еАкцизу" та запуск і роботу освітнього застосунку "Мрія"

Хмарні технології

Хмарні технології суттєво допомагають у цифровізації держустанов та захисті даних.

"Після початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися знищити українські архіви та канцелярії. Проте це не створило колапсу в державі, адже найважливіші дані - у хмарних сховищах", - пояснили в міністерстві.

"еАкциз"

"еАкциз" - це один з пріоритетних проектів Мінцифри на наступні роки. Запуск "еАкцизу" дасть змогу побудувати прозорий ринок тютюну та алкоголю й зупинити незаконний збут продукції.

Так держава не втрачатиме кошти, а українці не купуватимуть контрафакт.

Застосунок "Мрія"

"У розробці також революційний застосунок "Мрія", який змінить освітній процес для дітей, батьків і вчителів", - зауважили в Мінцифри.

"Мрія" надасть зручний доступ до знань та дасть змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії.

Нагадаємо, вчора народні депутати передали на розгляд Верховній раді проєкт закону, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у "Дію".

РБК-Україна також писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, в майбутньому, завдяки цифровій трансформації, усі державні послуги в Україні будуть переведені в онлайн. Також він закликав країни вже почати експортувати систему цифровізації.

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