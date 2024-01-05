Облачные услуги, "еАкциз" и "Мрія". Кабмин расширил полномочия Минцифры

Отныне Минцифры будет отвечать за формирование государственной политики в сфере облачных услуг. А Госспецсвязь будет регулятором коммуникационных услуг в этой области.

Кроме того, министерство цифровой трансформации будет отвечать за внедрение и функционирование "еАкциза" и запуск и работу образовательного приложения "Мрия"

Облачные технологии

Облачные технологии существенно помогают в цифровизации госучреждений и защите данных.

"После начала полномасштабного вторжения россияне пытались уничтожить украинские архивы и канцелярии. Однако это не создало коллапса в государстве, ведь важнейшие данные - в облачных хранилищах", - пояснили в министерстве.

"еАкциз"

"еАкциз" - это один из приоритетных проектов Минцифры на следующие годы. Запуск "еАкциза" позволит построить прозрачный рынок табака и алкоголя и остановить незаконный сбыт продукции.

Так государство не будет терять средства, а украинцы не будут покупать контрафакт.

Приложение "Мрія"

"В разработке также революционное приложение "Мрія", которое изменит образовательный процесс для детей, родителей и учителей", - отметили в Минцифры.

"Мрія" предоставит удобный доступ к знаниям и позволит строить индивидуальные образовательные траектории.

Напомним, вчера народные депутаты передали на рассмотрение Верховной раде проект закона, который значительно уменьшает человеческий фактор в процессе растаможивания подержанных легковых автомобилей и переносит этот процесс в "Действие".

РБК-Украина также писала о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, в будущем благодаря цифровой трансформации все государственные услуги в Украине будут переведены в онлайн . Также он призвал страны уже начать экспортировать систему цифровизации.

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