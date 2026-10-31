Хмарна та дощова погода: чого чекати українцям в останній день жовтня

В Україні сьогодні, 31 жовтня, очікується хмарна погода, температура знизиться до +12°. У більшості регіонів прогнозуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно.
В більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях помірні, на решті території місцями невеликі дощі.
Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 7-12°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно. Місцями невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 7-12°, у Києві близько 10°.
Нагадаємо, у мережі поширювалася інформація про "перший сніг" у Києві та навіть "снігопад" вже наприкінці наступного тижня. Проте реальна синоптична ситуація в Україні в ці дні може відрізнятись від довгострокових прогнозів.
Також раніше синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.