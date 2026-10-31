Хмарна та дощова погода: чого чекати українцям в останній день жовтня

Нагадаємо, у мережі поширювалася інформація про "перший сніг" у Києві та навіть "снігопад" вже наприкінці наступного тижня. Проте реальна синоптична ситуація в Україні в ці дні може відрізнятись від довгострокових прогнозів.

Також раніше синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.