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Облачная и дождливая погода: чего ждать украинцам в последний день октября

07:00 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 31 октября (коллаж РБК-Украина)

В Украине 31 октября ожидается облачная погода, температура снизится до +12°. В большинстве регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно.

В большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях умеренные, на остальной территории местами небольшие дожди.

Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Днем 7-12°.

Фото: какой будет погода в Украине 31 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 7-12 °, в Киеве около 10 °.

Напомним, в сети распространялась информация о "первом снеге" в Киеве и даже "снегопад" уже в конце следующей недели. Тем не менее, реальная синоптическая ситуация в Украине в эти дни может отличаться от долгосрочных прогнозов.

Также ранее синоптики поделились климатическими особенностями ноября в Украине - как "традиционными" показателями для этого периода, так и предварительным прогнозом на последний месяц осени 2026 года.

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