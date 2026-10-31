Облачная и дождливая погода: чего ждать украинцам в последний день октября
В Украине 31 октября ожидается облачная погода, температура снизится до +12°. В большинстве регионов прогнозируются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине будет облачно.
В большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях умеренные, на остальной территории местами небольшие дожди.
Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.
Днем 7-12°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 7-12 °, в Киеве около 10 °.
Напомним, в сети распространялась информация о "первом снеге" в Киеве и даже "снегопад" уже в конце следующей недели. Тем не менее, реальная синоптическая ситуация в Украине в эти дни может отличаться от долгосрочных прогнозов.
Также ранее синоптики поделились климатическими особенностями ноября в Украине - как "традиционными" показателями для этого периода, так и предварительным прогнозом на последний месяц осени 2026 года.