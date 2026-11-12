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У Хмари буде новий заступник з питань фінансів

18:42 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
У Хмари буде новий заступник з питань фінансів Фото: майор Олександр Плачинта (mod.gov.ua)
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Кабмін призначив нового заступника міністра оборони України Євгенія Хмари з питань фінансів. Ним став майор Олександр Плачинта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

У Хмари новий заступник

Олександр Плачинта обійняв посаду заступника міністра оборони. До цього він працював начальником Головного управління міжнародних оборонних ресурсів Міноборони.

На новій посаді Олександр Плачинта відповідатиме за формування та виконання оборонного бюджету.

Його ключові завданя:

  • управління ресурсами з різних джерел фінансування: держбюджету, міжнародної допомоги, грантів і кредитів;
  • робота з міжнародними партнерами для збереження та посилення довіри до фінансового управління Міністерства оборони;
  • удосконалення системи аудиту та внутрішнього контролю для завчасного виявлення фінансових ризиків.

Що про нього відомо

Олександр Плачинта народився 1995 року в місті Новоселиця Чернівецької області.

Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія", бакалавр і магістр правознавства .

Прцював помічником юриста, молодшим юристом, адвокатом.

З липня 2022 по травень 2024-го проходив військову службу у Збройних Силах України.

З травня 2024 року - офіцер Головного управління військової юстиції.

Пізніше Плачинта працював в Мінобороні:

  • офіцером Департаменту політики закупівель,
  • начальником відділу Управління міжнародних проєктів,
  • начальником Управління моніторингу міжнародної військової допомоги,
  • начальником Головного управління міжнародних оборонних ресурсів.

З 11 листопада 2026 року - заступник Міністра оборони України: відповідає за управління ресурсами з різних джерел фінансування та роботу з міжнародними партнерами.

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового командувача Медичних сил Збройних Сил України - Костянтина Гуменюка.

Крім того, 2 вересня Святослава Заїця було призначено новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

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