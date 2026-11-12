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У Хмары будет новый заместитель по вопросам финансов

18:42 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
У Хмары будет новый заместитель по вопросам финансов Фото: майор Александр Плачинта (mod.gov.ua)
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Кабмин назначил нового заместителя министра обороны Украины Евгения Хмары по финансам. Им стал майор Александр Плачинта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

У Облака новый заместитель

Александр Плачинта вступил в должность заместителя министра обороны. До этого он работал начальником Главного управления международных оборонных ресурсов Минобороны.

В новой должности Александр Плачинта будет отвечать за формирование и выполнение оборонного бюджета.

Его ключевые задачи:

  • управление ресурсами из разных источников финансирования: госбюджета, международной помощи, грантов и кредитов;
  • работа с международными партнерами по сохранению и усилению доверия к финансовому управлению Министерства обороны;
  • усовершенствование системы аудита и внутреннего контроля для преждевременного выявления финансовых рисков.

Что о нем известно

Александр Плачинта родился в 1995 году в городе Новоселица Черновицкой области.

Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия", бакалавр и магистр правоведения.

Работал помощником юриста, младшим юристом, адвокатом.

С июля 2022 по май 2024-го проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины.

С мая 2024 года - офицер Главного управления военной юстиции.

Позже Плачинта работал в Минобороне:

  • офицером Департамента политики закупок,
  • начальником отдела Управления международных проектов,
  • начальником Управления мониторинга международной военной помощи,
  • начальником Главного управления международных оборонных ресурсов

С 11 ноября 2026 года - заместитель Министра обороны Украины: отвечает за управление ресурсами из разных источников финансирования и работу с международными партнерами.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины - Константина Гуменюка.

Кроме того, 2 сентября Святослав Заиц был назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

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