Хмара: Україна завдає ударів по російських пускових установках, є ураження

Україна б'є по російських пускових установках - зафіксовані ураження таких цілей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час розмови з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.
"Окремо обговорили загрозу російських балістичних ударів. Україна розвиває асиметричні відповіді та завдає ударів по російських пускових установках. Маємо результати з ураження таких цілей", - зазначив глава Міноборони.
Хмара додав, що обговорив з Пісторіусом ключові потреби для захисту критичної інфраструктури, зокрема у Києві.
Міністр оборони заявив, що важливим залишається нарощування поставок засобів протиповітряної оборони, серед яких перехоплювачі для систем IRIS-T.
Нагадаємо, українські дрони вдарили по найбільшому у Росії нафтопереробному заводу. Зокрема, після обстрілу палає Омський НПЗ.
Крім того, Сили оборони вдарили по військових об’єктах РФ на тимчасово окупованих територіях. Уражені, зокрема, телекомунікаційний вузол поблизу Донецька, а також склади з дронами та боєприпасами.