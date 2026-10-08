Хмара: Україна завдає ударів по російських пускових установках, є ураження

"Окремо обговорили загрозу російських балістичних ударів. Україна розвиває асиметричні відповіді та завдає ударів по російських пускових установках. Маємо результати з ураження таких цілей", - зазначив глава Міноборони.

Хмара додав, що обговорив з Пісторіусом ключові потреби для захисту критичної інфраструктури, зокрема у Києві.

Міністр оборони заявив, що важливим залишається нарощування поставок засобів протиповітряної оборони, серед яких перехоплювачі для систем IRIS-T.