Хмара: Украина наносит удары по российским пусковым установкам, есть поражения

Украина бьет по российским пусковым установкам - зафиксированы поражения таких целей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Евгений Хмара во время разговора с немецким коллегой Борисом Писториусом.
"Отдельно обсудили угрозу российских баллистических ударов. Украина развивает асимметричные ответы и наносит удары по российским пусковым установкам. Есть результаты по поражению таких целей", - отметил глава Минобороны.
Хмара добавил, что обсудил с Писториусом ключевые потребности для защиты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве.
Министр обороны заявил, что важным остается наращивание поставок средств противовоздушной обороны, включая перехватчики для систем IRIS-T.
Напомним, украинские дроны ударили по крупнейшему в России нефтеперерабатывающему заводу. В частности, после обстрела горит Омский НПЗ.
Кроме того, Силы обороны ударили по военным объектам РФ на временно оккупированных территориях. Поражены, в частности, телекоммуникационный узел вблизи Донецка, а также склады с дронами и боеприпасами.