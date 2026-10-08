Хмара: Украина наносит удары по российским пусковым установкам, есть поражения

Напомним, украинские дроны ударили по крупнейшему в России нефтеперерабатывающему заводу. В частности, после обстрела горит Омский НПЗ.

Кроме того, Силы обороны ударили по военным объектам РФ на временно оккупированных территориях. Поражены, в частности, телекоммуникационный узел вблизи Донецка, а также склады с дронами и боеприпасами.