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Хмара поставил задачу ПВО: уничтожать цели до того, как долетят до Киева

18:25 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Хмара поставил задачу ПВО: уничтожать цели до того, как долетят до Киева Фото: министр обороны Украины Евгений Хмара (facebook.com zelenskyy.official)
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Смена тактики российского террора несет новые вызовы в столичном регионе. Есть четкие задачи для противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Евгения Хмары в Facebook.

Хмара поставил задачу ПВО

Министр обороны Украины посетил командные пункты в воинских частях Воздушных сил Киевской области.

По словам Хмары, он и военные сосредоточились на обсуждении процесса боевой работы:

  • выявлении и сопровождении целей,
  • принятии решений,
  • уничтожении воздушных угроз

Министр поставил защитникам неба четкую задачу: уничтожать российские средства поражения до того, как они долетят до столицы.

"Вместе определили, какие подходы следует изменить и как усилить эшелонированную защиту Киева. Авиация, ПВО, мобильные огневые группы должны перестроить работу под новые реалии", - уточнил он.

Также Хмара пообщался с боевыми пилотами и операторами систем ПВО по их анализу ситуации.

Речь шла и об имеющихся силах, средствах и потребностях подразделений.

Что с реактивными "Шахедами"

Отдельное внимание на совещании уделили реактивным ударным дронам типа Shahed.

"Такие цели уже сбивают. Теперь должны масштабировать эффективные технологические решения и обеспечить ими подразделения. Работаем над этим вместе с военными, украинскими производителями и партнерами", - отметил Хмара.

Министр уточнил также, что дальнобойные ответы Украины последовательно уменьшают российские возможности вести войну.

"Одновременно будем усиливать защиту своих городов и увеличивать давление на военную машину врага", - заверил он.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за роста числа российских атак министр обороны Евгений Хмара перенес запланированные поездки в Германию и Норвегию.

Кроме того, в начале сентября Евгений Хмара провел телефонный разговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

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