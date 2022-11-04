"Хлопці йдуть вперед, а окупанти - за кораблями": Зеленський прокоментував ситуацію на фронті

"Щодо фронту - хлопці вперед ідуть. Щодо зерна - судна ідуть. Щодо окупантів - то вони також... за кораблями!" - сказав глава держави.

Однак Зеленський не розповів жодних деталей просування ЗСУ.

З нагоди Дня ракетних військ та артилерії президент зазначив, що українська артилерія стала найсильнішою в Європі та однією з найсильніших у світі.

"Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії - просто кількісну - наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна - майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну", - додав політик.

Окрмі цього, він підписав укази про відзначення двох бригад спеціальною відзнакою - "За мужність та відвагу". Мовиться про: