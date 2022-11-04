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"Хлопці йдуть вперед, а окупанти - за кораблями": Зеленський прокоментував ситуацію на фронті

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові кожного дня на полі бою просуваються вперед, звільняючи нашу землю від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Щодо фронту - хлопці вперед ідуть. Щодо зерна - судна ідуть. Щодо окупантів - то вони також... за кораблями!" - сказав глава держави.

Однак Зеленський не розповів жодних деталей просування ЗСУ.

З нагоди Дня ракетних військ та артилерії президент зазначив, що українська артилерія стала найсильнішою в Європі та однією з найсильніших у світі.

"Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії - просто кількісну - наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна - майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну", - додав політик.

Окрмі цього, він підписав укази про відзначення двох бригад спеціальною відзнакою - "За мужність та відвагу". Мовиться про:

  • 43-тю окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Тараса Трясила;
  • 44-ту окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.

Нагадаємо, нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що українські військові можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки працюють ефективно та методично.

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