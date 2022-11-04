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"Ребята идут вперед, а оккупанты - за кораблями": Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные каждый день на поле боя продвигаются вперед, освобождая нашу землю от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"По фронту - ребята вперед идут. По зерну - суда идут. По оккупантам - они тоже... за кораблями!" - сказал глава государства.

Однако Зеленский не рассказал никаких деталей продвижения ВСУ.

В честь Дня ракетных войск и артиллерии президент отметил, что украинская артиллерия стала самой сильной в Европе и одной из самых сильных в мире.

"Так всегда будет. Несмотря на физическое преимущество враждебной артиллерии - просто количественное - наши воины обеспечивают лучшие результаты. Преимущество наших артиллеристов качественное - мастерством, интеллектом, верой в себя и нашу страну", - добавил политик.

Кроме этого, он подписал указы о награждении двух бригад специальным отличием - "За мужество и отвагу". Речь идет о:

  • 43-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила;
  • 44-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Даниила Апостола.

Напомним, недавно глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что украинские военные могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку работают эффективно и методично.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины