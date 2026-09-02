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Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября

16:16 02.09.2026 Ср
3 мин
Десяток яиц подорожал более чем на 6 грн на десятке
aimg Мария Кучерявец
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября Фото: супермаркеты обновили цены на продукты 2 сентября (Getty Images)
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В популярных украинских супермаркетах за последние сутки изменились ценники на ряд продуктов первой необходимости. Выросли цены на куриные яйца и подсолнечное масло, а также закончились отдельные скидки на хлеб.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на среду, 2 сентября - собрало РБК-Украина в материале.

Как изменилась стоимость продуктов в супермаркетах

Изменились цены на хлеб. В АТБ закончилась акция на тостовый хлеб "Кристинополь" (300 г) - цена выросла с 20,90 грн до 24,80 грн. В других сетях стоимость базовых позиций осталась без изменений.

Ценники на гречку остаются стабильными. Самую низкую цену предлагает "Сильпо" благодаря акции на крупу "Премия" (1 кг) - 54,99 грн. Дешевая неакционная гречка зафиксирована в АТБ (65,90 грн) и Novus (65,99 грн).

Зафиксирован рост цен на яйца в большинстве сетей. В АТБ десяток категорий С1 подорожал с 62,40 грн до 68,50 грн, в "Сильпо" позиция от "Сытый двор" (С2) после завершения акции подскочила с 41,99 грн до 52,24 грн. В "Ашане" удерживается самая низкая цена - 4,40 грн/шт (44,00 грн/дес).

Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 2 сентября (инфографика РБК-Украина)

Цены на молоко малого объема (450 г) остаются стабильными в АТБ (21,30 грн) и "Сильпо" (21,49 грн). В то же время в Novus стартовала акция на ультрапастеризованное молоко 3,2% (500 г) - 34,99 грн вместо 43,49 грн.

Завершились скидки на подсолнечное масло в АТБ и "Сильпо". Масло "Своя линия" (0,5 л) в АТБ вернулось к базовой цене 53,13 грн (было 50,70 грн), а "Премия" (0,5 л) в "Сильпо" выросло до 56,49 грн (было 52,99 грн).

Подробные цены в супермаркетах (2 сентября)

Хлеб

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 12,99 грн.
  • "Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.
  • Novus: хлеб Marka Promo "Украинский" (400 г, половина нарезанный) - 25,79 грн.

Гречка

  • "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)
  • АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Яйца

  • "Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).
  • "Сильпо": яйца куриные "Сытый двор" С2 (10 шт.) - 52,24 грн
  • Novus: яйца куриные "Квочка Файна курка" С2 (10 шт.) - 49,99 (вместо 71,99 грн, акционная цена действует при доставке до 02.09.2026)
  • АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт.) - 68,50 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
  • "Сильпо": молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн
  • Novus: молоко "На Здоровье" ультрапастеризованное 3,2% (500 г) - 34,99 грн (вместо 43,49, акционная цена действует при доставке до 02.09.2026)

Подсолнечное масло

  • "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн.
  • "Сильпо": масло подсолнечное "Премия" рафинированное (0,5 л) - 56,49 грн
  • Novus: масло подсолнечное "Королівський Смак" рафинированное (745 г) - 71,49 грн
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