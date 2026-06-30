Хліб дорожчає, а олія - навпаки: які ціни пропонують супермаркети 30 червня

У вівторок, 30 червня, ситуація на полицях провідних українських супермаркетів переважно стабільна, проте є кілька помітних змін у порівнянні з понеділком.
РБК-Україна в матеріалі порівняло, як змінилися цінники на базові продукти в супермаркетах сьогодні.
Головне:
Якщо напередодні більшість позицій демонстрували стабільність, то сьогодні зафіксовано суттєву зміну вартості хліба в одній із мереж:
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 30 червня (інфографіка РБК-Україна)
Після понеділкового здорожчання яєць у "Сільпо", у вівторок ситуація стабілізувалася, а лідером вигідної ціни залишається «Ашан»:
У бакалійних відділах зберігається унікальна ситуація. "Сільпо" за рахунок власного імпорту пропонує крупу майже в чотири рази дешевше, ніж конкуренти:
У молочних відділах - "штиль". Усі супермаркети зберегли цінники понеділка:
Ціни на рафіновану олію об'ємом 0,5 л демонструють стабільність, за винятком невеличкого коливання в одній із мереж: