Хлеб дорожает, а масло - наоборот: какие цены предлагают супермаркеты 30 июня

Во вторник, 30 июня, ситуация на полках ведущих украинских супермаркетов преимущественно стабильная, однако есть несколько изменений по сравнению с понедельником.
РБК-Украина в материале сравнило, как изменились ценники на базовые продукты в супермаркетах.
Главное:
Если накануне большинство позиций демонстрировали стабильность, то сегодня зафиксировано существенное изменение стоимости хлеба в одной из сетей:
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 30 июня (инфографика РБК-Украина)
После понедельников подорожание яиц в "Сильпо", во вторник ситуация стабилизировалась, а лидером выгодной цены остается "Ашан":
В бакалейных отделах сохраняется уникальная ситуация. "Сильпо" за счет собственного импорта предлагает крупу почти в четыре раза дешевле конкурентов:
В молочных отделах - "штиль". Все супермаркеты сохранили ценники понедельника:
Цены на рафинированное масло объемом 0,5 л демонстрируют стабильность, за исключением небольшого колебания в одной из сетей: