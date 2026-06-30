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Хліб дорожчає, а олія - навпаки: які ціни пропонують супермаркети 30 червня

18:31 30.06.2026 Вт
3 хв
Гречку можна знайти по 15 грн, а яйця по 33 гривні
aimg Марія Кучерявець
Хліб дорожчає, а олія - навпаки: які ціни пропонують супермаркети 30 червня Фото: супермаркети трохи підкоригували ціни на продукти (інфографіка РБК-Україна)
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У вівторок, 30 червня, ситуація на полицях провідних українських супермаркетів переважно стабільна, проте є кілька помітних змін у порівнянні з понеділком.

РБК-Україна в матеріалі порівняло, як змінилися цінники на базові продукти в супермаркетах сьогодні.

Головне:

  • Хліб: В "Ашані" піднялася вартість половинки найдешевшого хліба (до 21.30 грн), тоді як в інших мережах ціни стабільні.
  • Яйця: Ціни зафіксувалися після понеділкового стрибка в "Сільпо", але найдешевша пропозиція в "Ашані".
  • Гречка: продовжує продавати крупу по 15.69 грн, що в чотири рази дешевше, ніж у конкурентів.
  • Молоко: Абсолютна стабільність - усі супермаркети повністю зберегли цінники попереднього дня.
  • Олія: Ціни без змін, окрім "Новуса", де олія символічно подешевшала на 13 копійок (до 64.49 грн).

Хліб: несподіваний стрибок в "Ашані"

Якщо напередодні більшість позицій демонстрували стабільність, то сьогодні зафіксовано суттєву зміну вартості хліба в одній із мереж:

  • "Ашан": Хліб Пшеничний (половинка) тепер коштує 21.30 грн, тоді як у понеділок була дешевша пропозиція - 14.50 грн.
  • "АТБ": Тостовий хліб "Кристинопіль" (300 г) утримує позицію - 23.90 грн.
  • Novus: Хліб "Український" половинка нарізаний ТМ Marka Promo (400 г) залишається без змін - 25.79 грн.
  • "Сільпо": Житній діабетичний хліб "Формула смаку" (300 г) так само є найдешевшим варіантом - 13.79 грн.

Хліб дорожчає, а олія - навпаки: які ціни пропонують супермаркети 30 червня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 30 червня (інфографіка РБК-Україна)

Яйця: "Ашан" тримає найнижчу ціну

Після понеділкового здорожчання яєць у "Сільпо", у вівторок ситуація стабілізувалася, а лідером вигідної ціни залишається «Ашан»:

  • "Ашан»" Найпривабливіша ціна на яйця категорії С1 - 3.30 грн/шт. (33.00 грн за десяток).
  • "АТБ": Десяток яєць ТМ Своя лінія (1 категорія) коштує 50.90 грн.
  • Novus: Продукція ТМ Marka Promo (10 шт.) продається за 50.99 грн.
  • "Сільпо": Яйця "Пашот" (10 шт.) після вчорашнього стрибка зафіксувалися на позначці 52.28 грн.
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Гречка: ціновий розрив триває

У бакалійних відділах зберігається унікальна ситуація. "Сільпо" за рахунок власного імпорту пропонує крупу майже в чотири рази дешевше, ніж конкуренти:

  • "Сільпо": ТМ Extra! (1 кг) - абсолютний рекорд низької ціни 15.69 грн.
  • "АТБ": ТМ Розумний вибір (1 кг) - 65.90 грн.
  • Novus: ТМ Marka Promo (1 кг) - 65.99 грн.
  • "Ашан": Ядриця швидкорозварювана Auchan (1 кг) - 69.90 грн.

Молоко: стабільність без змін

У молочних відділах - "штиль". Усі супермаркети зберегли цінники понеділка:

  • "АТБ": Пастеризоване молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 20.30 грн.
  • "Сільпо": "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21.49 грн.
  • "Ашан": ТМ Auchan 2,6% (400 г) - 21.90 грн.
  • Novus: Ультрапастеризоване молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (велика упаковка 900 г) - 34.99 грн.

Соняшникова олія: копійчане здешевлення в Novus

Ціни на рафіновану олію об'ємом 0,5 л демонструють стабільність, за винятком невеличкого коливання в одній із мереж:

  • Novus: Олія "Щедрий Дар" (500 мл) знизилася в ціні на 13 копійок і тепер коштує 64.49 грн (замість 64.62 грн у понеділок).
  • "Сільпо": ТМ Премія (0,5 л) - 55.49 грн.
  • "АТБ": ТМ Своя лінія (0,5 л) - 53.13 грн.
  • "Ашан": ТМ Auchan (0,5 л) залишається найбюджетнішим варіантом у категорії - 48.20 грн.
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