Хліб дорожчає, а олія - навпаки: які ціни пропонують супермаркети 30 червня

У вівторок, 30 червня, ситуація на полицях провідних українських супермаркетів переважно стабільна, проте є кілька помітних змін у порівнянні з понеділком.

РБК-Україна в матеріалі порівняло, як змінилися цінники на базові продукти в супермаркетах сьогодні.

Головне: Хліб : В "Ашані" піднялася вартість половинки найдешевшого хліба (до 21.30 грн), тоді як в інших мережах ціни стабільні.

: В "Ашані" піднялася вартість половинки найдешевшого хліба (до 21.30 грн), тоді як в інших мережах ціни стабільні. Яйця : Ціни зафіксувалися після понеділкового стрибка в "Сільпо", але найдешевша пропозиція в "Ашані".

: Ціни зафіксувалися після понеділкового стрибка в "Сільпо", але найдешевша пропозиція в "Ашані". Гречка : продовжує продавати крупу по 15.69 грн, що в чотири рази дешевше, ніж у конкурентів.

: продовжує продавати крупу по 15.69 грн, що в чотири рази дешевше, ніж у конкурентів. Молоко : Абсолютна стабільність - усі супермаркети повністю зберегли цінники попереднього дня.

: Абсолютна стабільність - усі супермаркети повністю зберегли цінники попереднього дня. Олія: Ціни без змін, окрім "Новуса", де олія символічно подешевшала на 13 копійок (до 64.49 грн).

Хліб: несподіваний стрибок в "Ашані"

Якщо напередодні більшість позицій демонстрували стабільність, то сьогодні зафіксовано суттєву зміну вартості хліба в одній із мереж:

"Ашан": Хліб Пшеничний (половинка) тепер коштує 21.30 грн , тоді як у понеділок була дешевша пропозиція - 14.50 грн.

, тоді як у понеділок була дешевша пропозиція - 14.50 грн. "АТБ": Тостовий хліб "Кристинопіль" (300 г) утримує позицію - 23.90 грн.

Novus: Хліб "Український" половинка нарізаний ТМ Marka Promo (400 г) залишається без змін - 25.79 грн .

. "Сільпо": Житній діабетичний хліб "Формула смаку" (300 г) так само є найдешевшим варіантом - 13.79 грн.

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 30 червня (інфографіка РБК-Україна)

Яйця: "Ашан" тримає найнижчу ціну

Після понеділкового здорожчання яєць у "Сільпо", у вівторок ситуація стабілізувалася, а лідером вигідної ціни залишається «Ашан»:

"Ашан»" Найпривабливіша ціна на яйця категорії С1 - 3.30 грн/шт. ( 33.00 грн за десяток).

за десяток). "АТБ": Десяток яєць ТМ Своя лінія (1 категорія) коштує 50.90 грн .

. Novus: Продукція ТМ Marka Promo (10 шт.) продається за 50.99 грн.

"Сільпо": Яйця "Пашот" (10 шт.) після вчорашнього стрибка зафіксувалися на позначці 52.28 грн.

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Гречка: ціновий розрив триває

У бакалійних відділах зберігається унікальна ситуація. "Сільпо" за рахунок власного імпорту пропонує крупу майже в чотири рази дешевше, ніж конкуренти:

"Сільпо": ТМ Extra! (1 кг) - абсолютний рекорд низької ціни 15.69 грн .

. "АТБ": ТМ Розумний вибір (1 кг) - 65.90 грн.

Novus: ТМ Marka Promo (1 кг) - 65.99 грн.

"Ашан": Ядриця швидкорозварювана Auchan (1 кг) - 69.90 грн.

Молоко: стабільність без змін

У молочних відділах - "штиль". Усі супермаркети зберегли цінники понеділка:

"АТБ": Пастеризоване молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 20.30 грн .

. "Сільпо": "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21.49 грн.

"Ашан": ТМ Auchan 2,6% (400 г) - 21.90 грн.

Novus: Ультрапастеризоване молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (велика упаковка 900 г) - 34.99 грн.

Соняшникова олія: копійчане здешевлення в Novus

Ціни на рафіновану олію об'ємом 0,5 л демонструють стабільність, за винятком невеличкого коливання в одній із мереж: