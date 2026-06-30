Хлеб дорожает, а масло - наоборот: какие цены предлагают супермаркеты 30 июня
Во вторник, 30 июня, ситуация на полках ведущих украинских супермаркетов преимущественно стабильная, однако есть несколько изменений по сравнению с понедельником.
РБК-Украина в материале сравнило, как изменились ценники на базовые продукты в супермаркетах.
Главное:
- Хлеб: В "Ашане" поднялась стоимость половинки самого дешевого хлеба (до 21.30 грн), в то время как в других сетях цены стабильны.
- Яйца: Цены зафиксировались после понедельничного скачка в "Сильпо", но самое дешевое предложение в "Ашане".
- Гречка: продолжает продавать крупу по 15.69 грн, что в четыре раза дешевле, чем у конкурентов.
- Молоко: Абсолютная стабильность - все супермаркеты полностью сохранили ценники предыдущего дня.
- Масло: Цены без изменений, кроме "Новуса", где масло символически подешевело на 13 копеек (до 64.49 грн).
Хлеб: неожиданный скачок в "Ашане"
Если накануне большинство позиций демонстрировали стабильность, то сегодня зафиксировано существенное изменение стоимости хлеба в одной из сетей:
- "Ашан": Хлеб Пшеничный (половинка) теперь стоит 21.30 грн, тогда как в понедельник было дешевле предложение - 14.50 грн.
- "АТБ": Тостовой хлеб "Кристинополь" (300 г) удерживает позицию - 23.90 грн.
- Novus: Хлеб "Украинский" половинка нарезанный ТМ Marka Promo (400 г) остается без изменений - 25.79 грн.
- "Сильпо": Ржаной диабетический хлеб "Формула вкуса" (300 г) также является самым дешевым вариантом - 13.79 грн.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 30 июня (инфографика РБК-Украина)
Яйца: "Ашан" держит самую низкую цену
После понедельников подорожание яиц в "Сильпо", во вторник ситуация стабилизировалась, а лидером выгодной цены остается "Ашан":
- "Ашан" Самая привлекательная цена на яйца категории С1 - 3.30 грн/шт. (33.00 грн за десяток).
- "АТБ": Десяток яиц ТМ Своя линия (1 категория) стоит 50.90 грн.
- Novus: Продукция ТМ Marka Promo (10 шт.) продается по 50.99 грн.
- "Сильпо": Яйца "Пашот" (10 шт.) после вчерашнего прыжка зафиксировались на отметке 52.28 грн.
Гречка: ценовой разрыв продолжается
В бакалейных отделах сохраняется уникальная ситуация. "Сильпо" за счет собственного импорта предлагает крупу почти в четыре раза дешевле конкурентов:
- "Сильпо": ТМ Extra! (1 кг) - абсолютный рекорд низкой цены 15.69 грн.
- "АТБ": ТМ Умный выбор (1 кг) - 65.90 грн.
- Novus: ТМ Marka Promo (1 кг) - 65.99 грн.
- "Ашан": Ядрица быстроразвариваемая Auchan (1 кг) - 69.90 грн.
Молоко: стабильность без изменений
В молочных отделах - "штиль". Все супермаркеты сохранили ценники понедельника:
- "АТБ": Пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 20.30 грн.
- "Сильпо": "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21.49 грн.
- "Ашан": ТМ Auchan 2,6% (400 г) - 21.90 грн.
- Novus: Ультрапастеризованное молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (большая упаковка 900 г) - 34.99 грн.
Подсолнечное масло: копеечное удешевление в Novus
Цены на рафинированное масло объемом 0,5 л демонстрируют стабильность, за исключением небольшого колебания в одной из сетей:
- Novus: Масло "Щедрый Дар" (500 мл) снизилось в цене на 13 копеек и теперь стоит 64.49 грн (вместо 64.62 грн в понедельник).
- "Сильпо": ТМ Премия (0,5 л) - 55.49 грн.
- "АТБ": ТМ Своя линия (0,5 л) - 53.13 грн.
- "Ашан": ТМ Auchan (0,5 л) остается самым бюджетным вариантом в категории - 48.20 грн.