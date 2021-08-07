Хижняк, доминировав по ходу боя, проиграл нокаутом и упустил "золото" Олимпиады

С самого начала боя "полтавский танк" традиционно пошел вперед и к такому натиску бразилец был явно не готов. В итоге первые два раунда в ринге полностью доминировал именно украинец. Продолжил Хижняк разбивать соперника и в последнем раунде, но в одной из атак за полторы минуты до конца пропустил боковой удар на встречу от Соузы и упал. Он сразу встал на ноги, но немного пошатнулся, а рефери принял достаточно спорное решение остановить бой - победа Соузы.

На момент остановки боя Хижняк побеждал в бою по оценкам всех пяти судей со счетом 20-18. Таким образом бразильцу для победы нужен был только нокаут, что и произошло. В итоге у Хижняка лишь "серебро".