Хижняк, доминировав по ходу боя, проиграл нокаутом и упустил "золото" Олимпиады

Украинский боксер Александр Хижняк уступил в бою за "золото" Олимпиады-20202 бразильцу Гиберту Соузе. Украинец доминировал весь бой, но в третьем раунде был нокаутирован.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
С самого начала боя "полтавский танк" традиционно пошел вперед и к такому натиску бразилец был явно не готов. В итоге первые два раунда в ринге полностью доминировал именно украинец. Продолжил Хижняк разбивать соперника и в последнем раунде, но в одной из атак за полторы минуты до конца пропустил боковой удар на встречу от Соузы и упал. Он сразу встал на ноги, но немного пошатнулся, а рефери принял достаточно спорное решение остановить бой - победа Соузы.
На момент остановки боя Хижняк побеждал в бою по оценкам всех пяти судей со счетом 20-18. Таким образом бразильцу для победы нужен был только нокаут, что и произошло. В итоге у Хижняка лишь "серебро".
Напомним, ранее сегодня еще одно "серебро" Украине принесли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в каноэ-двойке на 500 метров. Таким образом у Украины 16 медалей - 1 "золото", 5 "серебра" и 10 "бронз".