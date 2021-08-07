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Хижняк, доминировав по ходу боя, проиграл нокаутом и упустил "золото" Олимпиады

Автор: Игорь Литвиненко

Украинский боксер Александр Хижняк уступил в бою за "золото" Олимпиады-20202 бразильцу Гиберту Соузе. Украинец доминировал весь бой, но в третьем раунде был нокаутирован.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

С самого начала боя "полтавский танк" традиционно пошел вперед и к такому натиску бразилец был явно не готов. В итоге первые два раунда в ринге полностью доминировал именно украинец. Продолжил Хижняк разбивать соперника и в последнем раунде, но в одной из атак за полторы минуты до конца пропустил боковой удар на встречу от Соузы и упал. Он сразу встал на ноги, но немного пошатнулся, а рефери принял достаточно спорное решение остановить бой - победа Соузы.

На момент остановки боя Хижняк побеждал в бою по оценкам всех пяти судей со счетом 20-18. Таким образом бразильцу для победы нужен был только нокаут, что и произошло. В итоге у Хижняка лишь "серебро".

Напомним, ранее сегодня еще одно "серебро" Украине принесли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в каноэ-двойке на 500 метров. Таким образом у Украины 16 медалей - 1 "золото", 5 "серебра" и 10 "бронз".

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