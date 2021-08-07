Хижняк, домінувавши по ходу бою, програв нокаутом і упустив "золото" Олімпіади

З самого початку бою "Полтавський танк" традиційно пішов вперед і до такого натиску бразилець був явно не готовий. У підсумку перші два раунди в рингу повністю домінував саме українець. Продовжив Хижняк розбивати суперника і в останньому раунді, але в одній з атак за півтори хвилини до кінця пропустив боковий удар на зустріч від Соузи і впав. Він відразу встав на ноги, але трохи похитнувся, а рефері прийняв досить спірне рішення зупинити бій - перемога Соузи.

На момент зупинки бою Хижняк перемагав у бою за оцінками всіх п'яти суддів з рахунком 20-18. Таким чином бразильцеві для перемоги потрібен був тільки нокаут, що І сталося. У підсумку у Хижняка лише "срібло".

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