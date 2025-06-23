Хижий, волохатий і пахне попкорном: а ви бачили тварину, яка схожа на кота та ведмедя одночасно?

Хто такий бінтуронг

Бінтуронг (лат. Arctictis binturong) - це хижа ссавцева тварина родини віверових. Якщо коротко: виглядає як щось між котом, ведмедем і лемуром. При цьому має розкішне густе чорне хутро, довгий кучерявий хвіст і надзвичайно гнучке тіло.

Виростають до 60-90 сантиметрів і можуть важити від 11 до 36 кілограмів. Пересуваються та полюють переважно вночі.

На вигляд - пухнастий клубок дикої харизми з котячими очима. Але попри милий вигляд, бінтуронг - хижак. Його зуби нагадують вовчі, а звички - нічного мисливця. Хоча частіше він полює на дрібних тварин, не гребує і фруктами.

Бінтуронг (фото: Вікіпедія)

Де мешкає бінтуронг

Бінтуронги живуть у тропічних лісах Південно-Східної Азії та найчастіше його можна побачити у таких країнах:

Індія

Непал

Таїланд

Малайзія

Філіппіни

Індонезія

Їхній природний дім - високі дерева, де вони пересуваються майже як мавпи. Завдяки своєму хватальному хвосту, який здатен обвиватися навколо гілок, бінтуронги можуть висіти головою вниз і вільно маневрувати в джунглях. І хоч на вигляд вони як ведмедики, пересуваються вони як спритні альпіністи.

Бінтуронги є голосними тваринами - вони часто хропуть, сміються або муркочуть. Звуками вони показують задоволення, страх та роздратування.

Бінтуронг (фото: Вікіпедія)

Чому бінтуронги пахнуть попкорном?

Одна з найдивовижніших речей про бінтуронгів - це їхній аромат. Так-так, вони пахнуть попкорном. Причина - хімічна сполука 2-ацетил-1-піролін, яка також утворюється під час смаження зерен кукурудзи або під час випічки хліба.

Цю сполуку виділяє сеча бінтуронга, якою він мітить територію. Запах виділяється через залози, розташовані під їхніми хвостами.

До речі, запах попкорну відіграє життєво важливу роль у комунікації - саме так вони сигналізують про свою присутність іншим, особливо в густих, слабо освітлених кронах дерев.

Тобто ви не зможете тримати його як домашнього улюбленця, не відчуваючи нав’язливого запаху улюбленого смаколика з кінотеатру.

Чи це кіт? Чи ведмідь? Чи єнот?

Ні, ні й ще раз ні. Бінтуронг - окрема тварина з родини віверових, як мангусти або циветти. Але своєю зовнішністю він дійсно вводить людей в оману:

Голова - як у кота

Тіло - як у ведмедя

Хвіст - як у макаки

Звички - як у хижака

До речі, у народі його називають "ведмежий кіт".

Бінтуронг (фото: Вікіпедія)

Що їдять бінтуронги?

Хоч вони й хижаки, але обожнюють різноманітні фрукти. У їхній раціон входять:

Фрукти (особливо інжир)

Птахи

Яйця

Комахи

Маленькі ссавці

Як вони поводяться?

Бінтуронги - одинаки, активні вночі, вдень люблять спати на гілках. Можуть бути агресивними, але часто просто уникають контакту. У дикій природі зустріти їх дуже важко. Тому більшість фото й відео - з реабілітаційних центрів і зоопарків.

Статус у природі

Бінтуронги занесені до Червоного списку МСОП як вразливий вид. На них часто полюють, утримують в неволі. Тому екологи активно борються за збереження популяції, а в багатьох країнах їх захищає закон.