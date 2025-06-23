Хищный, мохнатый и пахнет попкорном: а вы видели животное, которое похоже на кота и медведя одновременно?

Кто такой бинтуронг

Бинтуронг (лат. Arctictis binturong) - это хищное млекопитающее животное семейства виверровых. Если коротко: выглядит как нечто между котом, медведем и лемуром. При этом имеет роскошный густой черный мех, длинный кудрявый хвост и чрезвычайно гибкое тело.

Вырастают до 60-90 сантиметров и могут весить от 11 до 36 килограммов. Передвигаются и охотятся преимущественно ночью.

На вид - пушистый комок дикой харизмы с кошачьими глазами. Но несмотря на милый вид, бинтуронг - хищник. Его зубы напоминают волчьи, а привычки - ночного охотника. Хотя чаще он охотится на мелких животных, не гнушается и фруктами.

Бинтуронг (фото: Википедия)

Где обитает бинтуронг

Бинтуронги живут в тропических лесах Юго-Восточной Азии и чаще всего его можно увидеть в таких странах:

Индия

Непал

Таиланд

Малайзия

Филиппины

Индонезия

Их естественный дом - высокие деревья, где они передвигаются почти как обезьяны. Благодаря своему хватательному хвосту, который способен обвиваться вокруг ветвей, бинтуронги могут висеть головой вниз и свободно маневрировать в джунглях. И хотя на вид они как мишки, передвигаются они как ловкие альпинисты.

Бинтуронги являются громкими животными - они часто храпят, смеются или мурлыкают. Звуками они показывают удовольствие, страх и раздражение.

Бинтуронг (фото: Википедия)

Почему бинтуронги пахнут попкорном?

Одна из самых удивительных вещей о бинтуронгах - это их аромат. Да-да, они пахнут попкорном. Причина - химическое соединение 2-ацетил-1-пиролин, которое также образуется при жарке зерен кукурузы или при выпечке хлеба.

Это соединение выделяет моча бинтуронга, которой он метит территорию. Запах выделяется через железы, расположенные под их хвостами.

Кстати, запах попкорна играет жизненно важную роль в коммуникации - именно так они сигнализируют о своем присутствии другим, особенно в густых, слабо освещенных кронах деревьев.

То есть вы не сможете держать его как домашнего любимца, не чувствуя навязчивого запаха любимого лакомства из кинотеатра.

Или это кот? Или медведь? Или енот?

Нет, нет и еще раз нет. Бинтуронг - отдельное животное из семейства виверровых, как мангусты или циветты. Но своей внешностью он действительно вводит людей в заблуждение:

Голова - как у кота.

Тело - как у медведя

Хвост - как у макаки

Привычки - как у хищника

Кстати, в народе его называют "медвежий кот".

Бинтуронг (фото: Википедия)

Что едят бинтуронги?

Хоть они и хищники, но обожают разнообразные фрукты. В их рацион входят в их рацион:

Фрукты (особенно инжир)

Птицы

Яйца

Насекомые

Маленькие млекопитающие

Как они ведут себя?

Бинтуронги - одиночки, активны ночью, днем любят спать на ветках. Могут быть агрессивными, но часто просто избегают контакта. В дикой природе встретить их очень трудно. Поэтому большинство фото и видео - из реабилитационных центров и зоопарков.

Статус в природе

Бинтуронги занесены в Красный список МСОП как уязвимый вид. На них часто охотятся, удерживают в неволе. Поэтому экологи активно борются за сохранение популяции, а во многих странах их защищает закон.