Хитрий план еволюції: чому насправді рослини зелені

Рослини живляться завдяки фотосинтезу, вибираючи із сонячного спектра лише найбільш корисні для енергії кольори. Оскільки зелений спектр майже не бере участі у процесі, листя просто відбиває його.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук Олексій Коваленко.
Головне:
Більшість рослин на планеті є автотрофами - вони самі виробляють собі поживні речовини. Цей процес, відомий як фотосинтез, дозволяє їм перетворювати енергію сонячного світла на цукор.
Сонячне світло, яке ми бачимо, складається з спектра різних кольорів. Кожен із цих кольорів має різну довжину хвилі та несе різну кількість енергії.
"Рослина "вибирає" ті спектри світла, що дають найбільше енергії. Найменш корисним для неї є зелений - він майже не бере участі у процесі, тому рослина просто відбиває його. Саме через це ми бачимо листя зеленим", - каже Коваленко.
Фотосинтез - це не просто статичний механізм; він є надзвичайно гнучким і здатним підлаштовуватися під умови довкілля. Для цього рослини накопичують різні пігменти, які виконують специфічні функції.
Наприклад:
Здатність змінювати колір - життєво необхідний інструмент для виживання флори. Рослини можуть регулювати баланс цих сполук, адаптуючи свій колір до умов освітлення, температури та вологості.
"Змінюючи баланс цих сполук, рослини здатні змінювати свій колір, щоб вижити і отримати максимум енергії", - підсумовує Олексій Коваленко.
